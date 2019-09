Schwenningen für längere Zeit ohne Eishockey-Profi Danner

Die Schwenninger Wild Wings müssen wegen einer Knieverletzung für längere Zeit auf Eishockey-Profi Simon Danner verzichten. Die Ausfallzeit überschreite in jedem Fall die zunächst prognostizierte Pause von vier bis sechs Wochen, teilte der Club am Mittwoch mit. Wie lange der 32-Jährige nicht spielen kann, stehe noch nicht fest. Danner spielte lange als Stürmer, war aber gerade umgeschult worden und als Verteidiger eingeplant. Eine Neuverpflichtung sei trotz der Verletzung vorerst nicht geplant, sagte Manager Jürgen Rumrich. Am Freitag (19.30 Uhr) triftt Schwenningen im ersten Saisonspiel auf Ingolstadt.

