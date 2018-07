Schweizer Springreiter dominieren Turnier in Dettighofen

Die Springreiter aus der Schweiz dominieren weiter das internationale Reitturnier im südbadischen Dettighofen. Steve Guerdat, Olympiasieger von 2012, gewann das mit 25 000 Euro dotierte Hauptspringen am Samstag auf dem neunjährigen französischen Wallach Venard de Cerisy ohne Fehler vor dem Franzosen Guillaume Roland Billecart, der auf Ustica des Luthiers Zweiter wurde. Auf den dritten Platz ritt Sven Schlüsselburg aus Ilsfeld auf Bud Spencer.

Damit ist Guerdat auch der Favorit für den mit 40 000 dotierten Großen Preis am Sonntag, denn am Freitag hatte er auf dem Hofgut Albführen an der Schweizer Grenze beim ersten von vier Springen um Weltranglistenpunkte mit Venard de Cerisy bereits den zweiten Platz belegt. Der Sieg war an seinen 25-jährigen Landsmann Martin Fuchs auf der neunjährigen belgischen Stute Dubai du Bois Pinchet gegangen. Dritter war der dreimalige Olympiasieger in der Vielseitigkeit, Michael Jung aus Horb, auf Fischerchelsea.

Albführen Country Classics