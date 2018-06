Neuhausen am Rheinfall (dpa) - Der Zugunfall an einem Schweizer Bahnhof nahe der deutschen Grenze ereignete sich laut einem Sprecher der Polizei an einer Weiche. Ein Doppelstockzug habe am Donnerstagmorgen auf ein paralleles Gleis wechseln wollen, um einen zweiten Zug zu überholen, sagte Patrick Caprez der Nachrichtenagentur dpa. „Der andere Zug war aber zu lang.“ Daher sei die Lokomotive des Doppelstockzugs entgleist. Auch der zweite Zug könne nicht mehr fahren. Bei dem Zusammenstoß am Bahnhof von Neuhausen am Rheinfall im Kanton Schaffhausen wurden 17 Menschen verletzt. „Darunter sind keine schwer- oder lebensgefährlich Verletzten“, sagte Caprez. In den beiden Zügen seien insgesamt mehrere hundert Menschen gewesen.