Schweizer Pläne für Atom-Endlager: Das Strahlengrab am Hochrhein

Wer sich vor Ort informieren möchte, kann dies ab sofort vor Ort in einem Infopavillon tun. Ein Nagra-Vertreter beantwortet dort Fragen zum geplanten Endlager. Er befindet sich in der Steinacherstrasse 1 in Windlach, geöffnet ist montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr.

Sein altes Wahlplakat hat Axel Schaub noch einmal mitgebracht. „Lebensqualität erhalten. Widerstand gegen das atomare Endlager“, steht darauf. 2019 sind die Grünen im Landkreis Waldshut damit in die Kommunalwahlen gegangen. Den Wahlspruch würde er auch heute noch plakatieren, sagt Schaub, Gemeinderat und Bürgermeister-Stellvertreter in Dettighofen. Jetzt erst recht.

Schaub ist Teil einer Menschentraube, die an diesem Donnerstagabend vor der Mehrzweckhalle von Hohentengen am Hochrhein steht. Fünf Tage, nachdem die Hohentengener erfahren haben, dass direkt vor ihrer Haustür die Schweizer Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) ein Endlager plant, etwa zwei Kilometer hinter der Grenze in einem Gebiet namens Nördlich Lägern.

Redner bekommen Frust ab

Die ersten Reaktionen auf deutscher Seite schwanken zwischen Schock, Besorgnis und Verärgerung. Vor allem gibt es jetzt viele Fragen, darum das Treffen in der Mehrzweckhalle. Vor dem Eingang wehen Fahnen von Grünen und BUND, es sind so viele rote „Atomkraft nein Danke“-Sonnen zu sehen wie lange nicht mehr.

Etwa 500 Leute wollen hören, was Matthias Braun, Maurus Alig und Monika Stauffer zu sagen haben. Die ersten beiden sind Chef und Geschäftsleitungsmitglied der Nagra, letztere vertritt das eidgenössische Bundesamt für Energie. Die drei Schweizer sitzen auf einem Podium und müssen sich an diesem Abend viel anhören.

Konkrete Fragen zur Erdbebensicherheit, zum Schutz des Grundwassers, zur Beschaffenheit des Gesteins, in dem der Atommüll gelagert werden soll. Sie bekommen aber auch einiges an Frust ab.

Alles an die Grenze?

„Ich wundere mich, wie es der Schweiz immer wieder gelingt, alle Probleme an die Grenze zu verlagern“, schimpft ein Zuhörer.

„Es besteht schon der Eindruck, dass ziemlich rasch alles an die Grenze geschoben wird“, bestätigt eine zweite.

Und eine junge Frau, die sich als Nora, Studentin, 23 Jahre, vorstellt, klagt:

Es fühlt sich manchmal so an, als wären wir der Kompost der Schweiz.

Drei Meiler in der Nähe – und ein Flughafen

Das hat Gründe. Drei von vier aktiven Schweizer Atommeilern befinden sich in der Nähe. Die Anlagen Beznau 1 und 2 sind zehn Kilometer von deutschem Gebiet entfernt, das Kraftwerk in Leibstadt liegt direkt am Grenzfluss Rhein.

In Hohentengen kommt noch der Streit um den Lärm hinzu, den Flugzeuge im Anflug auf den Flughafen Zürich verursachen. Erstaunlich niedrig dröhnen sie alle paar Minuten über den Ort hinweg. Über den Standort des künftigen Endlagers übrigens auch.

Sind die Castoren, mit denen der Atommüll dorthin transportiert wird, gut genug gegen einen möglichen Flugzeugabsturz gesichert? Das ist auch so eine Sorge, mit der die Nagra-Vertreter an diesem Abend konfrontiert werden.

In die Sicherheitshülle gebohrt

Hinzu kommt, dass die Schweizer Atomkraftwerke immer wieder mit peinlichen Schlagzeilen auffallen. Beispielsweise wurden in Leibstadt 2008 neue Feuerlöscher installiert. Externe Arbeiter schraubten die Geräte fest. Erst sechs Jahre später fiel auf, dass sie dafür die Sicherheitshülle des Reaktors angebohrt hatten.

Daran erinnert auch Studentin Nora die Nagra-Vertreter mit Blick auf das geplante Endlager. „Wenn das so sicher wird wie das Akw Leibstadt, dann habe ich kein Vertrauen.“

Seit Jahren suchen die Schweizer einen Standort, zuletzt waren noch drei im Rennen.

Alle drei liegen an der deutschen Grenze. Das habe aber rein geologische Gründe, wie Nagra-Chef Matthias Braun mit Engelsgeduld ein ums andere Mal beteuert. „Die Schweiz kann die Geologie nicht an die Grenze verschieben, das wäre etwas zu viel verlangt“, reagiert ebenfalls, schon etwas patziger, Monika Stauffer vom Bundesamt für Energie auf den Vorwurf, die Schweiz schiebe ihre Probleme den deutschen Nachbarn zu.

Opalinuston am besten geeignet

Der Opalinuston, etwa 800 Meter unter der Erde von Nördlich Lägern, sei nun einmal das am besten geeignete Gestein, das es in ihrem Land für ein Endlager gebe, betonen die Schweizer. So tief soll der Schacht gebohrt werden, in den dann der strahlende Müll gelagert wird. „Die Geologie hat gesprochen“, hatte Nagra-Chef Braun bei der Vorstellung der Endlager-Pläne am Montag gesagt.

„Wie kann es sein, dass die Geologie 2015 ganz anders spricht als 2022?“, hält aus dem Publikum Rosi Drayer entgegen. Drayer ist Deutsche, arbeitet aber bei der Schweizer Bürgerinitiative „Nördlich Lägern ohne Tiefenlager“ mit.

2015 schon aus dem Rennen

Ihre Kritik trifft eine Schwachstelle der Schweizer Argumentation. Denn 2015 schien der jetzt favorisierten Standort schon einmal aus dem Rennen gefallen zu sein. „Damals hieß es von der Nagra, jeder renommierte Experte würde sofort die Finger von dem Standort lassen“, erinnert sich Hohentengens Bürgermeister Martin Benz (CDU). „Der Schwenk vermag mich nicht zu überzeugen.“

Auf der Wiese links hinten im Bild – hinter der Kiesgrube, an drei Seiten von Wald umgeben – soll der Zugang zum Schweizer Atom-Endlager entstehen. (Foto: Michael Buholzer/dpa)

Man habe bautechnische Schwierigkeiten erwartet wegen der Eigenschaften des Opalinustons, sagt Nagra-Mann Maurus Alig dazu. Diese Annahmen seien aber nicht mit ausreichend Daten unterfüttert gewesen. Inzwischen gebe es neue Daten zur Festigkeit des Gesteins. Die früheren Annahmen, so legt es Alig nahe, seien zu vorsichtig gewesen.

Gelenktes Verfahren?

Die Zuhörer bleiben skeptisch. Kann es zu viel Vorsicht geben, wenn es um Atommüll geht? Letztlich war es nicht die Nagra, sondern das Bundesamt für Energie, das den Standort zurück ins Rennen befördert hat.

Zuhörerin Drayer formuliert den Verdacht, „dass das Verfahren so gelenkt wird, dass es auf Nördlich Lägern zuläuft“. Der müsse ausgeräumt werden, indem auch Experten aus Deutschland das Verfahren überprüfen. Das soll auch geschehen: Beim Bundesumweltministerium wurde eine Expertengruppe eingerichtet, die den Prozess von deutscher Seite begleitet.

Branche muss Abgeltung zahlen

Dabei geht es auch um Geld. Die Schweizer Atombranche muss der Region, in der das Endlager entsteht, Abgeltungszahlungen leisten. 800 Millionen Franken sind im Gespräch, teilt der Verband Swissnuclear mit. Der Betrag ist aber noch Gegenstand von Verhandlungen.

Wenn wir schon Lasten tragen, dann sollte da auch Geld fließen. sagt ein Mann aus dem Publikum

Auch die deutschen Nachbarn sollen profitieren – Hohentengens Bürgermeister Benz fordert für seine Kommune, den Schweizer „Infrastrukturgemeinden“ gleichgestellt zu werden, deren Grund direkt für das Endlager genutzt wird. Käme es so, gäbe es mehr Geld. Unumstritten ist nicht einmal das. „Sie können Ihre Abgeltungen genauso behalten wie Ihren Atommüll“, ruft einer aus dem Publikum. Ein anderer findet: „Wenn wir schon Lasten tragen, dann sollte da auch Geld fließen.“

Heute ein Rübenacker

Die Stelle, an der der strahlende Müll vergraben werden soll, liegt zwischen zwei bewaldeten Hügeln. Auf dem Feld, an der die so genannte Oberflächenanlage entstehen soll, wachsen Mohrrüben. In unmittelbarer Nähe steht ein einzelnes Wohnhaus. Die Bewohner werden umziehen müssen.

Auf der Internetseite der Nagra gibt es bereits Grafiken, auf denen das Haus verschwunden ist, an seiner Stelle sind die Betriebsgebäude des Endlagers zu sehen. Noch aber stehen im Garten eine Schaukel, eine Rutsche und ein Bobbycar. Wenn die Kinder, die hier jetzt spielen, im Rentenalter sind, könnte nach den Plänen der Nagra die Einlagerung der hoch radioaktiven Abfälle abgeschlossen, die Oberflächenanlage zurückgebaut und das Hauptlager abgeschlossen sein.

Dann beginnt die Phase der „Langzeitüberwachung“ des Lagers. Wie lange die dauert, vermag heute niemand zu sagen.