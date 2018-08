Tod eines Bikers: Ein Motorradfahrer aus der Schweiz ist am Sonntag auf der Landstraße 154 in der Nähe von Oberkutterau ums Leben gekommen, wie die Polizei in Freiburg mitteilte. Der 57-jährige Harley-Davidson-Fahrer war nach Polizeiangaben auf den Wagen eines 89-jährigen Mannes aufgefahren, der nach links in Richtung St. Blasien abbiegen wollte. Ein zweiter Harley-Fahrer aus der Schweiz stürzte ebenfalls mit seiner Maschine und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Mitteilung