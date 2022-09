Schweizer Atommüll-Endlager in Grenznähe: So reagiert das Land Baden-Württemberg auf die Pläne

Südwest-Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) fordert von der Schweiz, Baden-Württemberg an den weiteren Planungen für das Atommüll-Endlager in Grenznähe zu beteiligen. Außerdem müssten die betroffenen Regionen in den Kreisen Waldshut, Konstanz, Schwarzwald-Baar und Lörrach angemessene Ausgleichszahlungen erhalten, teilte Walker auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ am Sonntagmorgen mit.

Die Schweiz will ab 2050 ein Endlager für radioaktive Abfälle am Standort „Nördliche Lägern“ betreiben. Dieser liegt nur wenige Kilometer südlich der Grenze zu Baden-Württemberg in Sichtweite der Gemeinde Hohentengen am Hochrhein. Das teilte die zuständige Behörde Nagra am Samstag mit.

Landesregierung wird Schweizer Pläne genau prüfen

Walker sagte dazu: „Wir werden die Pläne unserer schweizerischen Nachbarn nun vertieft prüfen. Sowohl was das Endlager als auch die erforderlichen Oberflächenanlagen anbelangt, wird das Land Baden-Württemberg weiter auf die sichersten Standorte drängen und bestmögliche Sicherheitseinrichtungen und Transportkonzepte einfordern.“

Sie fordert, das Land und seine Bürger müssten in Planungen und Entscheidungen einbezogen zu werden. „Gerade auch bei Festlegungen, die nicht durch den Verfahrensvorrang der Geologie festgelegt werden und bei denen die Belastung Baden-Württembergs reduziert werden kann, erwarte ich eine grenzüberschreitende Beteiligung. Der Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger vor radioaktiver Strahlung muss gewährleistet sein, insbesondere aber auch der Grundwasserschutz.“

Ihr Haus werde sich nun umgehend mit deutschen Behörden und Institutionen über die Standortvorschläge der Schweiz austauschen. Ziel sei zunächst, die Standorte auf Plausibilität zu prüfen, etwa was die Bewertung der geologischen Gegebenheiten angehe und die Konzepte zum Transport der strahlenden Fracht dorthin.

Verpackungsstandort für Atommüll noch nicht klar

Unklar ist nämlich noch, wo der nukleare Müll für die Einlagerung verpackt wird. Eine gründliche Bewertung werde aber wohl erst 2024 möglich sein, wenn die Schweizer Behörden entsprechende Unterlagen zur Bewilligung des Standorts vorlegen müssten.

Denn mit der Auswahl des Endlager-Standorts beginnt das Verfahren zu dessen endgültiger Genehmigung. Den ausführlichen Antrag der Nagra, den diese bis 2024 vorlegen wird, wird zunächst die Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) prüfen, bevor Bundesrat und Bundesversammlung der Schweiz darüber entscheiden.

Danach wäre auch ein Referendum der Schweizer Bürger möglich, voraussichtlich aber nicht vor dem Jahr 2031.

Bei der Suche nach einem Atommüll-Endlager für Deutschland soll die Schwäbische Alb eine von vier Modellregionen werden. Laut der Gesellschaft für die Endlagersuche sollen hier Methoden entwickelt werden, mit der Aussagen über die Sicherheit eines zukünftigen Endlagers getroffen werden können. Dazu sollen Experten den Opalinuston auf der Alb genauer unter die Lupe nehmen. Eine Aussage, ob das Endlager tatsächlich auf die Schwäbische Alb kommt, soll damit noch nicht getroffen werden.