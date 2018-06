Jürgen Schweikardt wird den Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart auch in der kommenden Saison trainieren. Der bisherige Geschäftsführer und Trainer in Personalunion erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021, wie die Schwaben am Sonntag mitteilten. Gleichzeitig sucht der TVB nun einen neuen Geschäftsführer. „Nach den positiven Entwicklungen der letzten Wochen freue ich mich, dass Jürgen Schweikardt auch in der Zukunft das Traineramt beim TVB ausüben wird“, sagte Christian May, der Sprecher der Gesellschafter des TVB.

Nach der Trennung vom früheren Weltmeister Markus Baur hatte der 38-jährige Schweikardt die Mannschaft im Februar übernommen und vorzeitig den Klassenverbleib gesichert.

