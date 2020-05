Jürgen Schweikardt bleibt auch in der nächsten Saison in Personalunion Trainer und Geschäftsführer des Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart. Der 40-Jährige werde seinen bis zum 30. Juni 2021 gültigen Vertrag als Chefcoach erfüllen, teilte der Club am Donnerstag mit. „Dass die Doppelfunktion von Jürgen nur zeitlich begrenzt geplant ist, ist bekannt“, sagte der Sprecher der Gesellschafter, Christian May. „Wir sind gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, dass wir aufgrund der aktuellen Lage und der noch unvorhersehbaren finanziellen Situation die Konstellation ein weiteres Jahr so fortführen.“

Die HBL-Saison war vor einigen Wochen wegen der Corona-Krise abgebrochen worden. Wann die neue Spielzeit beginnt, ist noch unklar. An Schweikardts Seite bleibt Co-Trainer Karsten Schäfer, dessen Kontrakt bis 30. Juni 2021 verlängert wurde. Der bisherige Finanz-Geschäftsführer Sven Franzen wird den Club dagegen auf eigenen Wunsch verlassen. Seine Aufgaben übernimmt TVB-Pressesprecher Philipp Klaile.

