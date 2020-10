Schwarzgeld ausgezahlt: Strafe für Restaurantbesitzerin

Biontech liegt erneut vorn: Am Dienstag startete das europäische Prüfverfahren für den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens. Ziel sei eine endgültige Marktzulassung, teilten Biontech und sein US-Partner Pfizer mit. „Der Ausschuss für Humanarzneimittel hat bereits begonnen, Daten auszuwerten, die in vorklinischen Studien gewonnen wurden.“ Nachdem das Mainzer Unternehmen besonders früh mit ersten Tests an Menschen angefangen hat, tritt es nun auch als eines der ersten Unternehmen weltweit in ein formales Prüfverfahren für die Zulassung ein.