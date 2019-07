Eine schwangere Frau und ihr neun Jahre alter Sohn sind bei einem Feuer in Calw im Schwarzwald verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach der Brand am Samstagnachmittag auf der Terrasse aus und setzte kurz darauf auch das Wohnzimmer in Flammen. Die 39 Jahre alte Frau rannte mit ihrem Sohn aus dem Haus, wobei sie giftiges Rauchgas einatmeten. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. An dem Haus entstand ein Schaden von ungefähr 100 000 Euro.