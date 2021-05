Schwanenjunges von Angelschnur befreit

Eine Schwanenfamilie ist durch den Einsatz von Wasserschutzpolizei und Feuerwehr wieder vereint worden. Ein Schwanenjunges verfing sich im Federbach bei Karlsruhe in einem Angelhaken und einer Schnur, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das verzweifelt wirkende Tier konnte vom Land aus nicht befreit werden, weshalb die Feuerwehr mit einem Schlauchboot zur Rettung anrückte. Die wieder zusammengeführte Schwanenfamilie konnte am Donnerstag weiterziehen.

© dpa-infocom, dpa:210521-99-688174/2

Mitteilung