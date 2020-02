Schwalb will Rhein-Neckar Löwen an Spitze zurückführen

Der Landkreis Göppingen grenzt direkt an den Ostalbkreis. Es ist der Landkreis, in dem der erste Coronavirus-Fall in Baden-Württemberg am Dienstagabend bekannt wurde. Auch Firmen und Einrichtungen in der Region haben jetzt erste Maßnahmen gegen das Virus getroffen.

Das Landratsamt des Ostalbkreises und die Ostalb Kliniken wollen sich aufgrund vieler Presseanfragen gegen Nachmittag mit einer gemeinsamen Pressemitteilung zu Wort melden.

Kein Corona-Fall in Ellwanger Virngrund-Klinik In der Ellwanger Virngrund-Klinik hat ...