Schwäbisch Hall: Mehr Covid-19-Patienten in Kliniken

Die steigenden Infektionszahlen im Kreis Schwäbisch Hall machen sich zunehmend in den beiden Kliniken der Region bemerkbar. Wie es in einer Mitteilung des Landratsamtes vom Donnerstag heißt, werde seit Wochen eine stete Zunahme von Covid-19-Patienten registriert. Aus diesem Grund sei beispielsweise eine dritte Corona-Station im Diakoneo Diak Klinikum in Schwäbisch Hall eröffnet worden. Zuletzt befanden sich demnach fünf Personen auf der Intensivstation des Diakoneo Diak Klinikums in Schwäbisch Hall. 23 Personen lagen auf Station.

Neben diesem Krankenhaus werden im Kreis Schwäbisch Hall Covid-19-Patienten auch im Crailsheimer Klinikum aufgenommen. Nach Angaben der Kreisverwaltung zeigt sich auch dort ein kontinuierlicher Anstieg der Zahlen. Die Intensivstation sei aktuell fast vollständig mit Covid-19-Patienten belegt. So lagen dort zuletzt acht Personen. 34 Personen mit einer Corona-Erkrankung würden auf Station behandelt (Stand Mittwoch).

„Während es sich in der ersten Welle vermehrt um Patienten über 80 handelte, stellen wir derzeit vermehrt jüngere Patienten im Klinikum fest“, wird Werner Schmidt, Geschäftsführer des Klinikums Crailsheim, in der Mitteilung des Landkreises zitiert. Aufgrund steigender Zahlen von Covid-Patienten hätten beide Kliniken schon geplante Eingriffe bei anderen Patienten absagen oder verschieben müssen.

Landrat Gerhard Bauer (parteilos) appellierte an die Bevölkerung, die geltenden Hygieneregeln einzuhalten und Kontakte möglichst zu vermeiden. Im Kreis Schwäbisch Hall lag die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche - am Mittwoch bei 378,12.

© dpa-infocom, dpa:210325-99-971525/2

Mitteilung des Landkreises Schwäbisch Hall