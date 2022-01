Schwäbisch-alemannische Fastnacht startet eher leise

Das „Narri-Narro“ dürfte am Donnerstag deutlich seltener zu hören sein als in den Jahren vor der Pandemie. Traditionell startet die schwäbisch-alemannische Fastnacht am Dreikönigstag. Neben Feierstimmung pflegen die Narren dann Brauchtum wie das „Einschnellen“, das Knallen von Peitschen. In manchen Orten werden Narrenbäume errichtet. Zum „Häs“ (Kostüm) tragen die Narren oft kunstvoll geschnitzte Masken, „Larven“ oder „Schemen“ genannt.

Doch wegen der Corona-Vorgaben sind quasi alle größeren Veranstaltungen abgesagt. Der Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, Roland Wehrle, hatte vor kurzem gesagt, einzelne Aktionen könnte es zwar durchaus geben - nur würden die nicht groß beworben, um nicht viele Menschen anzulocken.

Die 1924 gegründete Vereinigung (VSAN) mit Sitz in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist eine der ältesten Narrenvereinigungen Deutschlands. In ihr sind 68 Narrenzünfte aus den Regierungsbezirken Freiburg, Tübingen und Stuttgart, dem bayerischen Regierungsbezirk Schwaben sowie fünf Kantonen in der Schweiz zusammengeschlossen.

