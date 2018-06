Schwabe Haasis bleibt Präsident vom Sparkassen-Weltverband

Der langjährige CDU-Landtagsabgeordnete Heinrich Haasis bleibt Präsident des Sparkassen-Weltverbandes. Der Institutsvorstand bestätigte den 70-Jährigen in seiner Funktion, die er bereits 2012 übernommen hatte, wie der Verband der Sparkassen und Privatkunden-Banken (Retail) am Donnerstag mitteilte. Die zweite Amtszeit läuft bis 2018. Die Wahl war in Washington, Sitz des Instituts ist aber Brüssel. Die Verbandsmitglieder haben den Angaben zufolge 1,3 Milliarden Kunden in knapp 80 Staaten. Haasis nannte die Digitalisierung als zentrale Herausforderung kommender Jahre.

Haasis, 1945 in Streichen bei Balingen (Zollernalbkreis) geboren, saß für die CDU ein Vierteljahrhundert im Stuttgarter Landtag. Nach seinem Ausscheiden 2001 wurde er Präsident des Sparkassenverbands Baden-Württemberg. Fünf Jahre später rückte er an die Spitze des Bundesverbandes. 2006 wurde er Chef des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, 2012 kam er zum Weltverband.