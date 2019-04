Schwäbische Alb: Wie Forscher anhand von Weizen Klimaprognosen erstellen wollen

Ausgehend von Daten aus der Mittleren Schwäbischen Alb und dem Kraichgau wollen Wissenschaftler Klimaprognosen auf der ganzen Welt verbessern. Zehn Jahre lang haben Agrarwissenschaftler, Ökonomen, Physiker und Bodenwissenschaftler dort die Auswirkungen des Klimawandels auf Agrarlandschaften untersucht, wie der Sprecher der Forschungsgruppe, Thilo Streck, am Donnerstag in Stuttgart erklärte. Ein entscheidender Punkt: Wenn sich die Landnutzung infolge des Klimawandels ändert, hat das wiederum Auswirkungen auf Klima und Wetter. Denn die Pflanzen lassen Wasser verdunsten und nehmen einen Teil der Sonnenenergie auf.

Das werde in den bisherigen Prognosen nur unzureichend berücksichtigt, führte Streck aus. Bislang verwendeten die Klimamodelle den aus Satellitenbildern abgeleiteten Status quo aus Referenzjahren und ließen ihn bei ihrer Simulation bis ins Jahr 2100 durchlaufen.

So werde auch nicht berücksichtigt, wie Pflanzen im Verlauf eines Jahres wachsen. „Dabei macht es einen Unterschied, ob Winterweizen bereits im Frühjahr den Boden bedeckt oder Mais erst ab Mai“, erklärte Streck. Wenn man Kulturpflanzen bei der Klimasimulation berücksichtige, seien die Klimaprognosen wesentlich präziser. Weizen sei als Faktor daher vergangenes Jahr in das weltweit verbreitete Computermodell „Weather Research and Forecasting Model“ (WRF) eingeflossen. Dadurch lägen die simulierten Lufttemperaturen nun rund ein Grad näher an den realen.

Für die Forschungsgruppe „Regionaler Klimawandel“, an der auch Wissenschaftler der Justus-Liebig-Universität Gießen und des Helmholtz Zentrums München mitarbeiteten, dienten die recht unterschiedlich geprägten Regionen Mittlere Schwäbische Alb und der Kraichgau als Modell. Der Kraichgau werde intensiv ackerbaulich genutzt und weise ein mildes Klima auf, die Mittlere Schwäbische Alb dagegen sei kühler, niederschlagsreicher und werde vor allem als Grünland genutzt, wird die Auswahl begründet.

Sieben Jahre lang, mit einem Vorläufer-Projekt mehr als zehn Jahre, haben die Forscher Temperaturen, Niederschläge und die Beschaffenheit der Böden analysiert. Der Faktor Mensch spielte ebenfalls eine Rolle: Wie reagieren Landwirte auf die veränderten klimatischen Bedingungen?

Die Klimasimulationen der Hohenheimer Forscher laufen ebenfalls bis zum Jahr 2100. „Wenn wir so weitermachen wie bisher, können Sie erwarten, dass die Temperatur um vier Grad bis zum Ende des Jahrhunderts steigen wird. Das ist nichts anderes als eine dramatische Entwicklung“, so einer der Verantwortlichen der Forschungsgruppe, Volker Wulfmeyer. Bei weniger CO2-Emissionen gemäß dem Pariser Klimaabkommen würde sich die Temperatur um ein bis eineinhalb Grad erhöhen.

„Wir können auch besser vorhersagen, es wird extremer – wir erwarten eine Verfünffachung der Hitzetage im Sommer beim Weiter-wie-bisher-Szenario“, so der Physiker. Auch Dürren würden wesentlich häufiger auftreten. „Das Jahr 2018 hat uns schon einen Vorgeschmack gegeben.“

In Zukunft kann sich Wulfmeyer auch vorstellen, sein Modell für Jahreszeitenvorhersagen zu nutzen. Um beispielsweise herauszufinden, wie sich der nächste Frühling oder Sommer entwickeln wird. Die Klimavorhersage gebe nämlich keine Aussage darüber, in welchem Jahr eine Dürre komme oder nicht. „Das könnte unser Modell genauso machen.“