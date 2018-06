Tannhausen - Zwei verletzte Feuerwehrangehörige und ein geschätzter Schaden von 300 000 Euro sind das Ergebnis eines Brandes in Tannweiler bei Aulendorf. Dort war am Nachmittag ein landwirtschaftlicher Geräteschuppen in Flammen aufgegangen. Das Feuer war von der nahen Landesstraße zwischen Reute und Aulendorf aus zu sehen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Gegen 16.30 Uhr hat die Feuerwehr die Flammen bereits gelöscht. Ein Rest Rauch steigt aus dem verkohlten Gebälk auf, während Feuerwehrangehörige unablässig weiter ...