Schwäbisch Gmünd: Reinigungsmittel wohl Auslöser für Schaum

Eine weiße Decke auf einem Parkplatz und einer Wiese in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) ganz ohne Schneefall: Eine große Menge eines zunächst mysteriösen Schaums ist im Stadtteil Bettringen aus der Kanalisation ausgetreten und hat sich oberirdisch ausgebreitet. Teile davon flossen auch in einen Bach. Ursache für die Schaumbildung am Dienstag waren wohl Reinigungsarbeiten in einem angrenzenden Industriegebiet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren in einem Betrieb Fässer mit einem seifenartigen flüssigen Reinigungsmittel ausgespült worden, woraufhin das Mittel in den Kanal gelangte. Nach Angaben eines Polizeisprechers ist das Mittel pH-neutral und ungefährlich für Menschen oder Tiere. Auch für den Bach besteht laut Polizei keine Gefahr.

Mitarbeiter des Umweltamts hatten den Schaum nach dem Austritt untersucht. Die Feuerwehr saugte ihn mit einem Reinigungsfahrzeug ab. Die Polizei prüft jetzt, welche Konsequenzen dem Betrieb wegen der mutmaßlich unerlaubten Entsorgung des Reinigungsmittels über die Kanalisation drohen.

Polizeimeldung