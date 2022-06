Schulze wechselt von Stuttgart zum ASV Hamm-Westfalen

Alexander Schulze verlässt den Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart und schließt sich dem ASV Hamm-Westfalen an. Der 24-Jährige wird in der kommenden Saison gemeinsam mit Kapitän Fabian Huesmann das Linksaußen-Duo des Aufsteigers bilden, wie der ASV am Montag mitteilte. Für Stuttgart absolvierte Schulze in der abgelaufenen Spielzeit 34 Spiele, in denen er 44 Mal traf. Sein Vertrag bei den Schwaben wurde nicht verlängert.

