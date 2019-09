Nach einem Brand in einer Schultoilette hat ein neunjähriger Junge zugegeben, das Feuer gelegt zu haben. „Noch am gleichen Tag hat ihn das schlechte Gewissen geplagt“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Gemeinschaftsschule in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) mit rund 200 Schülern war evakuiert worden. Bei dem Brand am Dienstag entstand ein Schaden von 10 000 Euro. Laut Polizeisprecher wurden Toilettenpapierrollen und -halter sowie eine Kunststoffwand zwischen den Toiletten beschädigt. Die Beweggründe des mutmaßlichen Brandstifters waren zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.