Ein Schulbus ist am Montag im Breisgau mit einem Auto zusammengestoßen und umgekippt. Die Polizei ging zunächst von drei Leichtverletzten aus, darunter zwei Kinder. Weitere Details zu den Verletzten konnte sie zunächst nicht nennen. Es handele sich wohl eher um Prellungen, sagte ein Sprecher. Der Zusammenstoß hatte sich am Morgen aus noch ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 294 auf Höhe von Gutach ereignet. Der Bus war dem Sprecher zufolge wohl nicht voll besetzt. Wegen des Unfalls wurde die B294 in dem Bereich zeitweise gesperrt.