Die Schulaufsicht hat eine Sammelaktion eines Gymnasiums in Radolfzell für die Deutsche Umwelthilfe (DUH) gestoppt. Schulen sei es nach einer Verwaltungsvorschrift nicht erlaubt, sich als Mittler an Spendenaktionen für Organisationen zu beteiligen, erklärte eine Sprecherin des Kultusministeriums am Mittwoch. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Nach Angaben des Regierungspräsidiums Freiburg hatte sich ein Bürger über die Aktion beklagt. Die Schulaufsicht habe daraufhin die Schulleitung des Gymnasiums auf die Vorschrift hingewiesen. Diese habe die Sammlung dann abgebrochen. Die Schule wollte sich am Mittwoch nicht äußern. Das Ministerium will demnächst alle Schulleiter per regelmäßigem Infobrief nochmal an die Vorgaben erinnern.