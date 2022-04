Schütteltod eines Kindes: Freund der Mutter vor Gericht

Nach dem Schütteltod eines fünf Jahre alten Kindes steht an diesem Mittwoch (13.30 Uhr) der Freund der Mutter in Stuttgart vor Gericht. Der Mann soll im Sommer 2020 in Sindelfingen den Sohn der Frau durch heftiges Schütteln umgebracht haben, während er eigentlich auf ihn aufpassen sollte. Der 1997 geborene Mann ist wegen Totschlags angeklagt. Das Kind war nach Angaben des Landgerichts vier Tage nach der vorgeworfenen Tat an den Folgen eines Hirnschadens gestorben. Die Schwurgerichtskammer hat insgesamt sechs Verhandlungstage angesetzt, um bis Ende Mai zu einem Urteil zu kommen.

