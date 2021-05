Schüsse bei Automatensprengung: Überlebender vor Gericht

Beim ersten Raubzug in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) hatte es noch reibungslos geklappt. Mitten in der Nacht drangen die beiden Männer im vergangenen Oktober in den Vorraum der Kreissparkasse ein und leiteten Gas in den Geldautomaten ein - aus Flaschen, die sie zuvor gestohlen hatten. Sie zündeten das Gemisch, es explodierte und hinterließ einen zertrümmerten Raum in der Kreissparkasse. Mit einer Beute von laut Landgericht Heilbronn mehr als 135 000 Euro flüchteten die Männer.

Der nächste Versuch drei Wochen später endete für einen von ihnen tödlich. Der Überlebende steht von Montag (9.45 Uhr) an wegen der beiden Fälle vor dem Landgericht in Heilbronn. Der damals 29-Jährige war kurz nach dem gescheiterten Versuch gestellt worden.

Die Polizei hatte die Erligheimer Bankfiliale (Kreis Ludwigsburg) damals überwacht. Als das Duo dazu ansetzte, den Automaten zu sprengen, griffen Spezialkräfte der Polizei ein. Das 58-jährige spätere Opfer ging nach Angaben der Staatsanwaltschaft mit einem Schraubenzieher auf die Beamten los, die daraufhin zur Waffe gegriffen und geschossen hätten. Der Mann starb noch am Ort des Geschehens. Nach ihm war zuvor europaweit gesucht worden wegen Geldautomatensprengungen und Einbrüchen.

41 Mal haben Kriminelle im vergangenen Jahr nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) Geldautomaten in die Luft gejagt. Die Tresore wurden so oft zum Ziel von meist unbekannten Panzerknackern wie nie zuvor.

Schon im Jahr 2019 war die Zahl der Attacken stark gestiegen, 33 Meldungen waren damals beim LKA eingegangen. Im Jahr zuvor hatte die Polizei 21 Fälle registriert, im Jahr 2017 waren es 18. Spitzenreiter unter den Bundesländern war 2020 erneut NRW mit mehr als 170 Sprengungen oder Sprengversuchen.

Anders als im Besigheimer Fall gehen die Räuber meistens leer aus: Nur in 16 Fällen machten sie im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg tatsächlich Beute, in allen anderen Fällen ging etwas schief. Mal explodierte es nicht, dann wieder war auch eine Detonation keine Garantie auf Beute: Zehnmal zerstörten Räuber einen Automaten, mussten aber trotzdem erfolglos abziehen. Insgesamt wurden laut LKA etwa 1,5 Millionen Euro gestohlen.

Die Sprengungen richten teilweise größere Schäden an als der Diebstahl des Geldes. Bei einem Überfall in Schwetzingen zum Beispiel konnten die Räuber nach Polizeiangaben mit rund 100 000 Euro entkommen, der Schaden an dem zerstörten Pavillon der Bank und dem Automaten wird auf 200 000 Euro geschätzt. Das Bundeskriminalamt geht davon aus, dass infolge der Sprengungen bundesweit ein Sachschaden in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe entstanden ist.

