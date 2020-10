Von Schwäbische Zeitung

Am Samstag ist ein 10 Jahre altes Mädchen in Dornbirn (Vorarlberg) nach einem Reitunfall gestorben.

Wie die Polizei berichtet, rutschte die Zehnjährige beim Training von einem Voltigierbock.

In Folge soll ein in der Nähe stehendes, an der Leine geführtes Pferd erschrocken sein - und dann ausgeschlagen haben.

Das Tier traf die Jugendliche laut Polizeibericht mit einem der beschlagenen Hinterläufe am Hinterkopf.