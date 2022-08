Schüler im Süden müssen bald Goethes Faust nicht mehr lesen

Bayern streicht Johann Wolfgang von Goethes „Faust“ als Pflichtlektüre für die Oberstufe. Ab dem Schuljahr 2024/25 müssen Schüler an bayerischen Gymnasien „Faust I“ nach 48 Jahren Pflicht nicht mehr lesen. Die Klassik Stiftung Weimar kritisiert diese Entscheidung. Ihre Präsidentin Ulrike Lorenz reagierte mit Bedauern und Sorge darauf und appellierte in einem offenen Brief an Ministerpräsident Markus Söder (CSU), die Entscheidung zu überdenken.

In Baden-Württemberg stand die Tragödie aus dem Jahr 1808 noch bis zum Abitur in diesem Jahr auf der Liste der Pflichtlektüren für das schriftliche Abitur in Deutsch. In beiden Südländern gibt es ein Zentralabitur. Das heißt, alle Abiturienten im Land bekommen die gleichen Aufgaben. In Deutsch wählen sie eine von mehreren Aufgaben aus, die sie bearbeiten. Sie können unter anderem literarische Werke interpretieren und vergleichen.

Abitur soll einheitlicher werden

Im Abstand von drei bis vier Jahren haben die Lektüren für die Abiturprüfungen in Baden-Württemberg in der Vergangenheit gewechselt. Die Werke, die von 2018 bis 2022 im Deutschabitur behandelt wurden, waren „Faust“, „Steppenwolf“ (Hesse), „Der goldene Topf“ (Hoffmann) und „Der Verlorene“ (Treichel). Diese Werke mussten alle Abiturienten gelesen haben. Nun gibt es zwei Jahre hintereinander einen Wechsel, sowohl 2023 als auch 2024. Mit dem Schritt will das Land seinen Beitrag dazu leisten, dass die Abiturprüfungen deutschlandweit vergleichbarer werden, wie es die Ressortchefs in der gemeinsamen Kultusministerkonferenz (KMK) vereinbart haben, teilte das Kultusministerium Baden-Württemberg auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

Schulpolitik ist nämlich eigentlich Sache der Länder, doch um einheitlichere Voraussetzungen für Absolventen zu erreichen, soll das Abitur einheitlicher werden. Dem stehe die bayerische Entscheidung, „Faust“ als Pflichtlektüre zu streichen, aber laut eines Sprechers der Kultusministerkonferenz nicht im Wege. Da die Auswahl der Literatur immer wieder wechsle, habe der Wegfall eines bestimmten Lesestoffs keinen Einfluss auf die Vergleichbarkeit des Abiturs.

Das sind die Pflichtlektüren für die kommenden Jahre

Pflichtlektüren für das schriftliche Abitur 2023 in Baden-Württemberg im Fach Deutsch sind Thomas Manns „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“, Franz Kafkas „Der Verschollene“, Georg Büchners „Woyzeck“ und Juli Zehs „Corpus Delicti“. Die beiden letzteren Werke werden auch Pflicht für die Abiturprüfung 2024 sein. Ab diesem Zeitpunkt nämlich legt die KMK gemeinsam für alle Bundesländer die Werke fest, die im Deutsch-Abitur drankommen können.

Neben den zwei Pflichtlektüren müssen die Schulen mindestens zwei weitere Bücher im Unterricht verbindlich behandeln – dabei kann laut dem Südwest-Kultusministerium zum Beispiel auch „Faust“ ausgewählt werden. Diese Werke kommen aber nicht in der Abiturprüfung dran. Im Basisfach Deutsch, bei dem die Schüler eine mündliche Prüfung ablegen, steht „Faust“ für 2023 noch auf der Liste der verpflichtenden Lektüren. Ab 2024 ist das Werk auch dort keine Pflicht mehr. Ausgeschlossen ist jedoch nicht, dass das Werk irgendwann wieder Pflicht wird. Das ist dann aber die gemeinsame Entscheidung der KMK.

Klassik-Stiftung fordert, die Entscheidung zu überdenken

In dem Werk von Johann Wolfgang von Goethe zieht der Forscher Heinrich Faust eine Lebensbilanz, die sehr kritisch ausfällt – in privater wie auch beruflicher Hinsicht. Verkürzt zusammengefasst verspricht er Mephisto, der als der Teufel interpretiert werden kann, seine Seele, sollte es ihm nicht gelingen, sich von seiner Unzufriedenheit zu befreien.

Wie kaum ein anderes Werk der Weltliteratur sei „Faust“ ein „thematisch und sprachlich brisanter Anstoß zur Auseinandersetzung mit Grundlagen, Widersprüchen und dem Wandel in unserer heutigen Welt“, schrieb Ulrike Lorenz an Markus Söder. Die Klassik-Stiftung im thüringischen Weimar bewahrt das geistige und materielle Erbe der deutschen Klassik. Lorenz sieht „Faust absolut im Zentrum, stellvertretend für eine extrem wichtige und heute noch relevante Kultur- und Literaturepoche“, wie sie auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilte. Sie schlägt außerdem Thomas Manns „Mario und der Zauberer“ und Ingo Schulzes „Neue Leben“ vor.

Aus Sicht der Stiftung sollten die Werke der Klassik Pflichtlektüre bleiben, angeknüpft an Gegenwartsthemen wie Gender- oder Identitätsdiskurse. „Es geht darum, einen zentralen Bezugspunkt zu schaffen, an den sich alle Gymnasiasten und Gymnasiastinnen erinnern, und Zusammenhalt und Kommunikation der Gesellschaft auch in Zukunft besser abzusichern“, sagt Ulrike Lorenz. Zudem solle jede Oberstufen-Klasse eine Klassenfahrt nach Weimar unternehmen, um Themen der Klassik, wie die Würde des Menschen mit einem kulturhistorischen Blick auf das Menschenbild, zu erfahren.

„Faust“ könnte trotzdem im Unterricht behandelt werden

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) ordnete kürzlich ein, was die Änderung für bayerische Schulen bedeutet. „Goethes Faust wird dabei definitiv nicht aus dem Unterricht verbannt, sondern viele Schülerinnen und Schüler werden auch weiterhin dieses bedeutende Werk im Deutschunterricht lesen, weil hier grundlegende menschliche Fragen auch aus philosophischer und theologischer Sicht reflektiert werden.“ Lehrkräfte könnten das Werk auch künftig aufgrund seiner Bedeutung im Unterricht behandeln, obwohl es kein Pflichtstoff für das Abitur ist.

In einigen Bundesländern gibt es nämlich zusätzliche Lektürelisten für die Oberstufe, in denen beispielhaft für den Unterricht geeignete Werke aufgeführt sind. „Verpflichtende Lektürevorgaben gibt es in einer Reihe von Ländern nur im Zusammenhang mit den zentralen Abiturprüfungen“, sagt ein KMK-Sprecher. Um im Abitur Aufgaben stellen zu können, die sich auf literarische Werke beziehen, müsse allerdings sichergestellt sein, dass auch alle Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs diese Werke gelesen und im Unterricht besprochen haben.