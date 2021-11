Schüler, Eltern und Lehrer fordern Masken zurück

Wenn in Baden-Württemberg am Montag die Herbstferien enden, sollen Schüler im Klassenraum auch am Platz wieder Masken tragen. Das fordern Landesschülerbeirat, Landeselternbeirat, Realschullehrerverband sowie Philologenverband, der die Gymnasiallehrer vertritt, am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung.

„Der Versuch, auf Masken im Unterricht zu verzichten, hat zunehmend mehr Corona-Ausbrüche an unseren Schulen verursacht“, erklärt das Bündnis in der Mitteilung. Es kam zu Quarantäne-Maßnahmen, die zu „massiven Unterrichtsausfall“ führten, wenn Lehrer betroffen seien. „Der Versuch, aus pädagogisch-psychologischen Erwägungen heraus die Maskenpflicht im Unterricht abzuschaffen, ist durch das Wiederaufflammen des Pandemiegeschehens vorerst gescheitert“, heißt es in dem Papier.

Die Unterzeichner pochen darauf, dass die Schulen im Land offen und zugleich sichere Orte bleiben. „Deswegen fordern die Unterzeichner eine sofortige Wiedereinführung der Maskenpflicht im Unterricht ab nächstem Montag, d.h. dem ersten Schultag nach den Herbstferien“, wie sie schreiben.

Eigentlich erst in der Alarmstufe

Wegen immer mehr Corona-Patienten auf Intensivstationen gilt in Baden-Württemberg seit Mittwoch die sogenannte Warnstufe. Vor allem für Menschen, die weder genesen noch geimpft sind, bringt dieser Wechsel von der Basisstufe viele Einschränkungen im öffentlichen Leben mit sich. An den Schulen ändert sich aber nichts Gravierendes. Eine Maskenpflicht während des Unterrichts ist erst wieder vorgesehen, wenn das Land von der Warn- in die Alarmstufe wechselt.

Experten gehen anhand des derzeitigen Infektionsgeschehens davon aus, dass dies in weniger als zwei Wochen der Fall sein könnte, wenn weiter wie bisher immer mehr Corona-Patienten ein Intensivbett brauchen.

Auch in Bayern sind nich Herbstferien. Wenn der Unterricht am Montag wieder startet, müssen Schülern zunächst im Klassenraum wieder Masken tragen. Das hat die Staatsregierung am Mittwoch beschlossen. Die Pflicht gilt zunächst für eine Woche an Grundschulen und für zwei an weiterführenden Schulen.