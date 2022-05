Schüler droht mutmaßlich an Schule und stellt sich

Nach einer mutmaßlichen Bedrohung durch einen Schüler an einer Schule in Gengenbach im Schwarzwald hat es dort einen großen Polizeieinsatz gegeben. Er habe sich nach dem Vorfall am Dienstag selbst beim örtlichen Polizeiposten gemeldet, teilte eine Sprecherin mit. Zuvor hatten Einsatzkräfte die Schule abgesperrt. Die anderen Schülerinnen und Schüler befanden sich laut Mitteilung in Sicherheit. Zu Motiv und Hintergründen machte die Polizei zunächst keine Angaben.

