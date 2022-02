Schriftstellerin Hauptmann bei Wahl zum Bundespräsidenten

Schriftstellerin Gaby Hauptmann wählt am Sonntag den Bundespräsidenten mit. Die Nominierung habe sie während einer Nil-Kreuzfahrt erreicht, sagte Hauptmann dem „Südkurier“ (Freitag). „Schließlich schrieb mir Thomas Strobl, CDU-Landesvorsitzender, per SMS, dass ich nominiert sei ... ob ich wolle? Und natürlich habe ich gerne angenommen“, sagte sie. Nach 2012 sei sie jetzt zum zweiten Mal dabei - und sie freue sich drauf. Hauptmann sagte: „Ich bin kein CDU-Mitglied, die Verbindung ist eher persönlicher Natur. Ich habe einfach seit vielen Jahren Freunde, die in der CDU sind - Günther Oettinger, Thomas Strobl, Andreas Jung.“

Aber wenn sie noch mal 30 wäre, würde sie in die CDU eintreten und richtig Rambazamba machen, sagte die Schriftstellerin weiter. „Ich hoffe, dass die CDU nach der Niederlage wieder aufsteht, dass sie den Reset schafft.“ Aber sie sei auch grün - in der Hoffnung, dass nun mehr für Nutztiere und Bio-Bauern passiere. Hauptmann ließ offen, für wen sie bei der Wahl stimmen werde. „Wobei ich finde, dass Frank-Walter Steinmeier uns bisher gut vertreten hat.“

