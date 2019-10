Schriftstellerin Gaby Hauptmann: „Weingenießerin des Jahres“

Die Buchautorin und Fernsehmoderatorin Gaby Hauptmann (62) hat den Titel „Weingenießerin des Jahres“ verliehen bekommen. Als Kennerin und positive Botschafterin habe sie sie sich überregional um den heimischen Wein verdient gemacht, teilten die Organisatoren zur Preisverleihung am Samstag in Lauffen am Neckar bei Heilbronn mit. Mit Wissen und Charme mache sie Werbung für Wein. Die Genossenschaft Lauffener Weingärtner ehrt seit 2015 mit dem Titel Personen, die sich für Wein aus heimischen Anbaugebieten stark machen. Hauptmann lebt in Allensbach am Bodensee. Im SWR Fernsehen moderiert sie die wöchentliche Sendung „Talk am See“.

Hauptmann ist den Angaben zufolge die erste Frau, die den Titel verliehen bekommt. Wein sei einer ihrer Lebensbegleiter, sagte sie. Bei ihren Lesungen stehe immer ein Glas Rotwein auf dem Tisch. Neben dem Titel erhielt sie bei der Preisverleihung 74 Flaschen Wein.

