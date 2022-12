Schneller von Stuttgart nach Ulm: Neubaustrecke Wendlingen eröffnet

Eigentlich wollte er mit Schadenfreude auf den Stau auf der A8 schauen, wenn der ICE mit 250 Stundenkilometern auf der Neubaustrecke daran vorbei rast.

Das hatte sich Olaf Drescher, Verantwortlicher für das Gesamtprojekt Stuttgart-Ulm für die Jungfernfahrt zwischen den beiden Städten vorgenommen. Das hat nicht geklappt. „Ich hatte gar keine Zeit rauszugucken“, gesteht der Ingenieur ein, der seit viereinhalb Jahren sowohl für die Neubaustrecke und für Stuttgart 21 zuständig ist. „Ich musste ja die ganze Zeit kommentieren.“

Dreschers Zuhörer an diesem Morgen unter anderen: Bahn-Chef Richard Lutz, der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium Michael Theurer (FDP), Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und sein Landesverkehrsminister Winfried Hermann (beide Grüne).

Pünktlich rollte der Sonder-ICE ab Stuttgart für die offizielle Eröffnungsfeier der Schnellfahrstrecke am Gleis 2 des Ulmer Hauptbahnhofs ein, zwei Tage bevor die knapp vier Milliarden Euro teure, 60 Kilometer lange Trasse mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag in den Regelbetrieb geht.

„Pünktlich trotz Eis und Schnee“, wie eine Moderatorin der Bahn später betonte – alleine das war den Feiernden schon einen Applaus für die Bahn wert.

Festakt in der Tiefpassage

„Ein großartiges Reisen“ sei die Fahrt auf der neuen Trasse, schwärmte Kretschmann über das Fahrerlebnis auf dem Weg nach Ulm: „Über 200 Kilometer pro Stunde, und es fühlt sich doch ganz gemütlich an“.

„Wer Bahn fährt, kommt nicht nur deutlich klimafreundlicher, sondern auch deutlich schneller ans Ziel, auch schneller als das Auto“, sagte Bahn-Chef Lutz kurz darauf beim Festakt, zu dem die Organisatoren in die Tiefpassage zu den Sedelhöfen geladen hatten – offenbar nicht in Erwartung des plötzlichen Winterwetters. „Ist Ihnen auch so kalt wie mir?“, fragte Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) in die Runde.

Trotz Kälte – den Tag wollte sich niemand vermiesen lassen. Als „Revolution für das Bahnfahren in der Region“, feierte Bahn-Chef Lutz die neue Trasse, die häufigere und schnellere Verbindungen zwischen Stuttgart und München ermöglicht – statt 70 gibt es künftig 90 Verbindungen zwischen den beiden Landeshauptstädten, die Fahrt verkürzt sich um 15 Minuten.

Außerdem auf der Strecke unterwegs ist der „schnellste Regionalzug Deutschlands“, so Lutz mit Blick auf den IRE der künftig zwischen Ulm, Merklingen und Wendlingen pendelt. „Wir haben es geschafft, eine ganze Region auf der Schwäbischen Alb neu an den Bahnverkehr anzubinden.“

Reduzierte Fahrzeit

Gerade für Reisende aus dem Raum Merklingen und Laichingen wird sich die Fahrzeit nach Ulm und Stuttgart künftig deutlich reduzieren – auch wenn sie auf dem Weg in die Landeshauptstadt bis zur Fertigstellung von Stuttgart21 weiterhin in Wendlingen umsteigen müssen.

Die Neue Trasse sei „eine Revolution für das Bahnfahren in der Region“ – aber nicht nur hier: „Die Strahlkraft dieser neuen Strecke reicht weit über Baden-Württemberg hinaus.“

Für Verkehrs-Staatssekretär Theurer ist die Strecke ein Jahrhundertprojekt, „ein Meilenstein für die Umsetzung des Deutschlandtaktes und die internationale Transversale von Paris über Karlsruhe, Stuttgart, Ulm, München und weiter nach Wien und Bratislava“.

Die europäische Bedeutung des Projekts hob auch Ministerpräsident Kretschmann hervor: „Stuttgart und Ulm rücken näher zusammen. Aber auch Paris und Budapest. Für uns als Exportland im Herzen Europas ist das ein wichtiger Aspekt.“ Ulms Oberbürgermeister Czisch sagte: „Für uns ist das ein großer Tag“, äußerte aber Sorgen, ob der Ulmer Hauptbahnhof die vielen erwarteten zusätzlichen Fahrgäste fassen kann.

„Der Hauptbahnhof darf nicht zum Flaschenhals werden“, mahnte er. „Da müssen wir in den nächsten Jahren noch etwas tun, da braucht es wirklich noch Investitionen.“

Kritiker bemängeln Tunnel-Lösung

„Oben bleiben“ war jahrelang das Motto der Stuttgart-21-Gegner, und auch an diesem Freitag in Ulm blieben die Gegner des Bahnprojekts oben: Nicht in der unterirdischen Sedelhofpassage, bei den geladenen Gästen, sondern im Schneegriesel auf dem Bahnhofsvorplatz.

Die Stuttgarter Michael Mühlau und Helmut Böhnisch hatten das altbekannte Protestschild mit dem roten Querbalken dabei – wenden sich aber nicht nur gegen Stuttgart 21 und den Tiefbahnhof, sondern auch gegen die Neubaustrecke. Von der sei „zu viel unter der Erde“, sagte Mühlau – etwa 30 der 60 Kilometer der Trasse verlaufen in Tunneln.

Dort brauchten die Züge wegen des Luftwiderstandes mehr Energie. Mehr Energie koste außerdem auch die stärkere Steigung auf der Neubaustrecke, daher sei die Umweltbilanz unter dem Strich schlecht.

Ein Argument, das Südwest-Verkehrsminister Hermann nur „sehr begrenzt“ nachvollziehen kann. „Oberirdisch wäre nicht gegangen“, sagt er. „Wenn man die Fahrgastzahlen verdoppeln will, muss man die Infrastruktur erweitern. Und dafür ist das ein richtig wichtiges Projekt.“

Er hätte einen flacheren Steigungswinkel der Strecke an der Alb bevorzugt, damit Güterzüge besser fahren können. Ein Gegner der Neubaustrecke an sich sei er aber nie gewesen.

Der Sigmaringer Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß sieht seine CDU auf der richtigen Seite der Geschichte. Diese habe sich von Beginn an für das Bahnprojekt eingesetzt, auch bei der Volksabstimmung 2011, so Bareiß, der auch verkehrspolitischer Sprecher der Union im Bundestag ist.

„Wenn sich damals vor elf Jahren die Grünen durchgesetzt hätten, gäbe es diese neue Schnellbahnstrecke nicht. Die Grünen im Land und im Bund haben jahrelang gegen diese Strecke gekämpft, dass sie heute in der ersten Reihe sitzen, sagt viel über die Grünen aus.“

Die Neubaustrecke aus der Sicht des Lokführers – aufgenommen während der Sonderfahrt zur Eröffnungsfeier in Ulm. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa)