Schneechaos: Lage im Süden immer dramatischer - Lawinentoter in Österreich

Blockierte Straßen, abgeschnittene Ortsteile, Schulausfälle, Unfälle: Riesige Schneemengen beherrschen das Leben in weiten Teilen Südbayerns, Baden-Württembergs und Österreichs. Wir haben alle aktuellen Informationen für Sie.

23.00 Uhr: Lawine reißt Deutsch-Australier vor den Augen der Eltern in den Tod

Die Familie sei in St. Anton am Arlberg abseits der Pisten unterwegs gewesen und in sehr steilem Gelände nicht weitergekommen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend. Der 16-Jährige habe einen Notruf abgesetzt. Während die Retter unterwegs waren, um die Familie zu bergen, habe ihn eine Lawine erfasst. Der Junge sei zwar nach 20 Minuten geborgen worden, habe jedoch nicht reanimiert werden können. Der Vater sei Deutscher, die Mutter Australierin. Die Familie lebt in Australien. Sie war nach Angaben des Polizeisprechers ohne Notfallausrüstung wie Schaufel oder Lawinensuchgerät unterwegs.

22.00 Uhr: Auf der A8 geht weiterhin wenig

Auf der A8 Richtung Stuttgart staut sich wegen Eis und Schnee weiterhin der Verkehr. Eine Besserung sei laut Polizei am späten Abend bislang noch nicht in Sicht: „Wir versuchen jetzt beim Räumen blockweise vorzugehen. So gut es eben geht“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Eine Räumung der A8, also dass alle Menschen ihre Fahrzeuge verlassen müssen, sei aber nicht vorgesehen.

21.00 Uhr: Bahn sagt Schneemassen mit Baggern den Kampf an

Um mehrere Bahnhöfe in Oberbayern von den Schneemassen zu befreien, ist die Bahn mit schwerem Gerät angerückt. In Miesbach, Schaftlach in Waakirchen und Schliersee seien unter anderem Bagger und Radlader im Einsatz, um Schneemassen abzutransportieren. „Es ist so viel Schnee in den Bahnhöfen, die normalen Räumfahrzeuge reichen da nicht“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Mittwoch.

20.00 Uhr: In Lindau beginnt wieder die Schule

Fast alle Schulen in Lindau sind ab Donnerstag wieder offen. Laut Landratsamt läuft der Unterricht wieder ganz normal. Pressesprecherin Sibylle Ehreiser weist aber darauf hin, dass bis Freitag in Einzelfällen nicht nur in Lindau Ausnahmen möglich sind: „Schülerinnen und Schüler des gesamten Landkreises, für die der Weg in die Schule aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse zu gefährlich oder unmöglich ist, können ausnahmsweise mit Angabe des Grundes an ihrer Schule entschuldigt werden. Sie gelten für den Tag als unterrichtsbefreit.“ Eine Ausnahme gilt außerdem für die Grund- und Mittelschule in Reutin. Denn laut Patricia Herpich von der Pressestelle der Stadt Lindau ist die Heizung im Schulgebäude ausgefallen

19.00 Uhr: A8 ist völlig dicht

Nichts geht mehr auf der A8. Schuld ist der viele Schnee. Besonders betroffen ist der Teil über die Albhochfläche zwischen Merklingen und Gruibingen in Fahrtrichtung Stuttgart. Es reiht sich Laster an Laster, doch auch Autos kommen kaum voran. Wer kann, sollte die A8 meiden.

18.00 Uhr: Warnung: Spaziergänge im Wald meiden

Das Forstamt warnt vor akuter Schneebruchgefahr im Kreis Ravensburg. Derzeit lasten große Mengen an nassem und schwerem Schnee auf den Bäumen. „Es besteht eine erhebliche Gefahr, dass Äste herabstürzen und ganze Bäume umstürzen“, heißt es in der Mitteilung des Forstamtes. Weitere Schneefälle könnten die Situation nochmals verschärfen. Daher rät das Amt dringend dazu, Waldgebiete zu meiden, bis der Schnee von den Ästen der Bäume abgetaut ist.

17:30 Uhr: Schnee verursacht Chaos auf Straßen im Ostalbkreis

Ein am Morgen auf der A7 bei Aalen in Brand geratener Lkw ist am Nachmittag erneut in Brand geraten. Auf der B290 kam es zu massiven Staus und Behinderungen. Für den erneuten Löscheinsatz musste die B290 komplett gesperrt werden.

Die A7 sei nun ebenfalls in Fahrtrichtung Würzburg wieder frei befahrbar. In Richtung Ulm ist die Autobahn einspurig geöffnet. "Bis wann dort wieder komplett freigegeben werden kann, können wir noch nicht sagen", so der Polizeisprecher. Der Grund hierfür seien Fahrbahnschäden.

Auch auf der B290 geht nichts mehr. Lastwagen reihen sich aneinander. (Foto: Ulrich Geßler)

17.15 Uhr: Schüler werden von Lawine erfasst - und überleben

Sechs Schüler aus Deutschland sind in Österreich von einer Lawine erfasst und zum Teil verschüttet worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, überlebten alle den Vorfall nahezu unverletzt. Die Schneebrettlawine löste sich im Bereich des Skigebiets Wildkogel unterhalb der Bergstation. Die Ausläufer der Lawine erfassten die Schüler an einer Skiwegquerung. Zwei der Jugendlichen (16 und 17) wurden dabei ganz, zwei (beide 17) zum Teil verschüttet. Zwei weitere (16 und 17) wurden von der Lawine erfasst, jedoch nicht verschüttet.

Die 29 Jahre alte Lehrerin und eine weitere Schülerin hatten Glück und kamen mit der Lawine nicht in Kontakt. Innerhalb kürzester Zeit gelang es nachfolgenden Skifahrern und den übrigen Mitgliedern der Schülergruppe, alle Personen zu orten und zu bergen. Die vier Erfassten wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

17.00 Uhr: Bundeswehr übernimmt Versorgungsfahrten

Wegen des starken Schneefalls übernimmt die Bundeswehr Versorgungsfahrten in einen abgeschnittenen Ortsteil der Gemeinde Berchtesgaden. In Buchenhöhe gibt es ein Asthma-Zentrum für Jugendliche. Da die Mitarbeiter der Reha-Einrichtung wegen des starken Schneefalls nicht mehr von und zu ihrem Arbeitsplatz kommen konnten, sei die Bundeswehr um Unterstützung gebeten worden, sagte der Geschäftsleiter der Marktgemeinde, Anton Kurz, am Mittwoch. Mit den schweren Militärfahrzeugen könne Buchenhöhe weiter erreicht werden.

Feuerwehrmänner schaufeln Schnee vom Dach eines Hauses. Nach starkem Schneefall sitzen bei Berchtesgaden rund 350 Menschen fest und müssen per Lastwagen mit Lebensmitteln versorgt werden. (Foto: dpa)

16.00 Uhr: Mehrere Ortschaften in Österreich nicht erreichbar

Die Lawinenlage in Österreich hat sich im Verlauf des Mittwoch weiter zugespitzt. Immer mehr Orte sind aufgrund der sehr großen Lawinengefahr nicht mehr erreichbar — darunter auch der Ort Galtür in Tirol. Im Februar 1999 waren dort durch eine Lawinenkatastrophe 31 Menschen gestorben. Die Gemeinde hat nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA die Paznauntalstraße (B188) zwischen Mathon und Galtür wegen Lawinengefahr in beide Richtungen gesperrt.

Ebenfalls nicht mehr erreichbar waren am Mittwoch die bei Skitouristen beliebten Orte Lech, Zürs und Stuben im Bundesland Vorarlberg sowie Obertauern in Salzburg. In vier österreichischen Bundesländern gilt derzeit in manchen Regionen die höchste Lawinenwarnstufe fünf.

Lawinen: Tödliche Gefahr in den Alpen

15.30 Uhr: Wetterdienst rechnet mit weiteren Schneefällen

Am Mittwochabend sollte es im Südwesten laut Deutschen Wetterdienst erneut schneien. Autofahrer müssten in der Nacht und am Donnerstagvormittag mit Glätte rechnen. Verbreitet fielen drei bis sieben Zentimeter Neuschnee, so Meteorologe Thomas Schuster. „Es wird morgen noch mal einen Tick schlimmer als heute.“ Bis Samstag bleibe es winterlich bei niedrigen Temperaturen und Niederschlägen. „Es wird keinen trockenen Tag geben. Die Sonne kommt kaum durch.“

Wenn die ersten Schneeflocken fallen, freuen sich viele Menschen über die weiße Winterlandschaft. Aber den Wintereinbruch birgt auch Gefahren. Aber warum kann Schnee so gefährlich sein?

15.00 Uhr: Viele Schulen bleiben weiter geschlossen

Zahlreiche Schulen in Südbayern bleiben wegen der starken Schneefälle geschlossen. In den oberbayerischen Landkreisen Starnberg, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen sollen die Kinder und Jugendlichen an diesem Donnerstag zuhause bleiben. Außerdem findet in den Schulen im schwäbischen Memmingen kein Unterricht statt. In einigen Schulen in den Landkreisen Rosenheim, Traunstein, Unterallgäu, Berchtesgadener Land und München fällt der Unterricht ebenfalls aus. In einigen Teilen Südbayerns bleiben die Schulen auch am Freitag geschlossen.

14.00 Uhr: Schwerverletzer nach Überholmanöver bei Schneeglätte bei Zell

Bei einem Zusammenstoß auf schneeglatter Fahrbahn ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Unfall ereignet sich bei Zell.

Wie die Polizei berichtet, war der 52-Jährige mit seinem Toyota von Zell in Richtung B 311 unterwegs. Als er von einem VW überholt wurde, verlor der 52-Jährige auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern. Der 24-jährige VW-Fahrer bremste, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Der Toyota-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste vom Notarzt versorgt werden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Fahrer des VW blieb unverletzt.

Bei einem Unfall nahe Zell ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. (Foto: dpa/Thomas Warnack)

12.20 Uhr: Narrensprung in Neuravensburg wird abgesagt

Der für den kommenden Samstag geplante Narrensprung in Neuravensburg ist wegen der aktuellen Wetterlage abgesagt worden. Zu dieser Entscheidung kamen Beteiligte bei einem Vor-Ort-Termin am Mittwochvormittag. Eine 100-prozentige Sicherheit und ein reibungsloser Ablauf seien nicht zu gewährleisten, teilte die Zunft mit.

12.00 Uhr: Schnee auf dem Heuberg: Straßen und Wege gesperrt

In der Nacht zum Mittwoch hat es so stark geschneit, dass der Schneedruck auf die Bäume zur Gefahr geworden ist. Mehrere Straßen wurden gesperrt, so die Gemeindeverbindungsstraße von Deilingen nach Obernheim.

Die umgestürzten Bäume sind zwar am Vormittag weggeräumt worden, wegen der ständigen Schneebruchgefahr wird die Straße aber weiterhin gesperrt, so Deilingens Bürgermeister Albin Ragg. Die Zufahrt zum Skilift und zum Wochenendhausgebiet ist noch möglich. Auch die Straße Gosheim-Böttingen ist momentan gesperrt, gefährliche Bäume zwischen Königsheim und Böttingen ab dem Kreisel werden umgesägt, bevor sie auf die Fahrbahn stürzen.

Schneebruch zwischen Deilingen und Obernheim (Foto: Gemeinde Deilingen)

11.00 Uhr: Hunderte Menschen sitzen in Ortschaften fest

Bei Berchtesgaden saßen rund 350 Menschen fest und mussten per Lastwagen mit Lebensmitteln versorgt werden. Die einzige Straße zum Ortsteil Buchenhöhe in der Nähe des Obersalzbergs sei bis auf weiteres gesperrt, sagte ein Sprecher des Landratsamtes Berchtesgadener Land. Am Vormittag sei damit begonnen worden, die Strecke zu räumen.

Auch die Menschen in der oberbayerischen Gemeinde Jachenau bei Bad Tölz sind auf Lebensmittellieferungen angewiesen, weil die Zufahrtsstraße gesperrt ist. Bewohner und Rettungskräfte können das Dorf aber über eine kleine Forststraße erreichen.

Aktuelle Unwetter-Gefahren