Schnee in Stuttgart: Unfälle mit Blechschäden

Schneefall hat in Stuttgart am Sonntagabend Autos ins Rutschen gebracht. Es habe wegen Schnee- und Eisglätte einige Unfälle mit Blechschäden gegeben, sagte ein Sprecher des Lagezentrums. Schwere Unfälle seien aber nicht passiert. Am Abend des 1. Advents hatte es Schneetreiben und schneebedeckte Straßen in der Landeshauptstadt gegeben.

Wie der Deutsche Wetterdienst berichtete, hat sich ein Tiefdruckkomplex über Mitteleuropa etabliert. „Dabei konnte Meeresluft polaren Ursprungs nach Baden-Württemberg einfließen“, hieß es. In der Nacht zum Montag und am Montagvormittag sei im Südwesten verbreitet mit Glätte durch überfrierende Nässe und wenige Zentimeter Neuschnee zu rechnen. Die Höchstwerte auf dem Thermometer liegen der Prognose zufolge zwischen -3 Grad auf der Ostalb und +4 Grad in der Kurpfalz.

