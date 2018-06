Schmuggelzigaretten in Chipstüten und Kindersocken gefunden

Zollbeamte haben bei einer Kontrolle auf der A8 bei Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) versteckte Schmuggelzigaretten gefunden. Wie das Hauptzollamt am Freitag mitteilte, hatten Beamte in dem Kleintransporter am Donnerstag rund 15 000 Zigaretten entdeckt, teils versteckt in angebrochenen Chipstüten, Kindersocken und Kissenbezügen. Der Fahrer des Transporters, der mit acht Erwachsenen und einem Kind besetzt war, hatte zunächst vier, später vierzig Stangen Zigaretten angegeben. Der Zoll entdeckte am Ende aber 75 Stangen. Es wurde eine Tabaksteuer von 2400 Euro festgesetzt und ein Verfahren eingeleitet.