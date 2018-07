Ein Einbrecher hat in einem Kaufhaus in Göppingen am frühen Mittwochmorgen Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen. Der Mann sei mit brachialer Gewalt und extrem schnell vorgegangen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Um in das Kaufhaus zu kommen, zertrümmerte er eine Eingangstür. Dann zerschlug er drei Glasvitrinen und nahm den Schmuck mit. Weil er anschließend sein Werkzeug am Tatort zurückließ, erhoffen sich die Ermittler davon wichtige Hinweise. Konkrete Hinweise auf den Einbrecher gab es zunächst aber nicht.