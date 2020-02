„Schmotziger Dunschtig“: Heiße Phase der Fasnet beginnt - Absagen nach Gewalt in Hanau

Im Südwesten sind wieder die Narren los — der Start in die heiße Phase der Fastnacht am Donnerstag war aber nicht so unbeschwert wie sonst.

Ein Auge ist mit Tränen gefüllt. Roland Wehrle , VSAN

„Ein Auge ist mit Tränen gefüllt“, sagte der Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), Roland Wehrle, mit Blick auf die Gewalttat im hessischen Hanau mit elf Toten.

In Ulm haben Stadträttinnen der SPD und der Piratenpartei die Teilnahme am dortigen Rathaussturm abgesagt.

Auc in Mannheim wurde angesichts des mutmaßlich rechtsradikalen und rassistischen Anschlags ein für den Nachmittag geplanter Prinzessinnenempfang im Rathaus abgesagt. „Wir sind erschüttert über den feigen Anschlag in Hanau“, teilte die Stadt mit. „Wir trauern um die Opfer. Unsere Gedanken sind bei ihren Angehörigen.“

Der „Schmotzige Dunschtig“ ist eigentlich ein Tag der Ausgelassenheit - und einer der Höhepunkte der schwäbisch-alemannischen Fastnacht. Mit viel Lärm und lauter Musik war der Tag in vielen Hochburgen im Land schon früh los gegangen.

In Konstanz zogen die „Blätzlebuebe“ und weitere Gruppen bereits um 6 Uhr durch die Gassen, um die Anwohner zu wecken. In vielen Gemeinden der Region wurden zudem Schüler aus dem Unterricht befreit und Rathäuser gestürmt. Die Bürgermeister müssen dann symbolisch ihre Schlüssel herausrücken und erhalten ihn erst am Aschermittwoch wieder - bis dahin haben die Narren das Sagen.

Das Narrentreiben in der Region im Überblick:

Der Ausdruck „Schmotziger“ hat übrigens mit Dreck nichts zu tun: Er stammt vom alemannischen Wort für Fett oder Schmalz („Schmotz“). „An diesem Tag ist der Anfang des Verzehrens fetter Fastnachtsspeisen und Steigerung anderer Lustbarkeiten“, heißt es dazu beispielsweise im VSAN-Glossar.

In Stockach sollte es am Abend närrisch ernst werden: Vor dem traditionellen „Narrengericht“ muss sich in diesem Jahr der Grünen-Politiker Cem Özdemir verantworten. Immerhin bekommt er prominente Unterstützung: Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird seinem Parteikollegen bei der Verhandlung als Zeuge beistehen, wie das närrische Gericht mitteilte. Das sei aber nicht unbedingt ein gutes Omen. „Bisher brachten Zeugen aus dem Lager der Partei Bündnis 90/Die Grünen den jeweiligen Beklagten nie Glück“, hieß es vom Narrengericht.