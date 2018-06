Stuttgart (dpa/lsw) - SPD-Fraktionschef Claus Schmiedel hat erstmals konkrete Vorschläge zum Abbau des Milliarden-Defizits im Landeshaushalt auf den Tisch gelegt. Schmiedel regte im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart an, der Bund könne von den Ländern die komplette Steuerverwaltung übernehmen, da er sowieso 99 Prozent der Steuern erhebe. In dem Fall brauche Baden-Württemberg auch keine eigenen Steuerbeamten mehr. „Das wäre ein richtig großer Befreiungsakt“, sagte Schmiedel. Dabei gehe es um mehr als 10 000 Beschäftigte in der Steuerverwaltung. Im Gegenzug müsse der Bund den Ländern zudem einen größeres Stück vom Steuerkuchen überlassen. „Das würde Spielräume bringen, um 2020 die Schuldenbremse einzuhalten.“