Schmid vor Vertragsverlängerung bei den Rhein-Neckar Löwen

Handballer Andy Schmid soll in Zukunft weiter das Trikot der Rhein-Neckar Löwen tragen. Nach Angaben des „Mannheimer Morgen“ (Donnerstag) steht der Spielmacher des deutschen Pokalsiegers kurz vor einer Vertragsverlängerung bis 2021 oder 2022. „Wir befinden uns mit Andy in aussichtsreichen Gesprächen. Es steht außer Frage, dass wir einen Weltklassespieler wie ihn gerne über 2020 hinaus an uns binden würden“, sagte Löwen-Managerin Jennifer Kettemann demnach.

Schmid, der mit den Mannheimern am Dienstagabend den Supercup gewann und dabei zehn Tore erzielte, hat derzeit einen Vertrag bis 2020 beim zweimaligen deutschen Meister. Der Schweizer spielt seit 2010 bei den Löwen und strebt ein Karriereende in Nordbaden an: „Dass ich mich bei den Löwen wohlfühle, ist kein Geheimnis. Wir werden außerdem auch in den nächsten Jahren eine starke Mannschaft haben. Es wäre schön, wenn ich meine Karriere hier beenden könnte“, sagte der 34-Jährige.

