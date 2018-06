Im Streit um die Zukunft des Solidarzuschlags sieht Baden-Württembergs Finanzminister Nils Schmid (SPD) nun die Union in der Pflicht. Schmid warf CDU und CSU vor, den Eindruck zu erwecken, als wollten sie den Soli abschaffen. Das sei unehrlich, sagte Schmid vor einem Treffen der Länder-Regierungschefs an diesem Donnerstag in Potsdam. „Schließlich hat (Kanzlerin) Angela Merkel vor der Wahl selbst die Abschaffung des Soli eindeutig abgelehnt.“

Schmid erinnerte daran, dass es Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) war, der die Integration des Soli in die Gemeinschaftssteuer vorgeschlagen habe. Die Ministerpräsidenten von SPD und Grüne haben sich dafür ebenfalls ausgesprochen. Schmid sagte, die CDU müsse nun Farbe bekennen. „Für Baden-Württemberg steht in dieser Frage viel auf dem Spiel - wenn die CDU in dieser Frage umkippt, schadet sie massiv den Interessen des Landes.“

Bei dem Sondertreffen der Regierungschefs wird es um die Zukunft des „Soli“ gehen. Einig sind sich die Länder, dass die Einnahmen aus dem mit einem Volumen von bald 18 Milliarden Euro jährlich auch über das Auslaufen des Solidarpakts II im Jahr 2019 erhalten bleiben sollen. Die Union befürchtet, dass die Überführung des Soli in die Steuer von den Bürgern als Steuererhöhung empfunden würde. Bislang stehen die Einnahmen aus dem Soli dem Bund zu. Die Länder wollen davon aber künftig einen großen Batzen abhaben. Bei einer Überführung des Soli in die Einkommensteuer würden Länder und Kommen auch profitieren.