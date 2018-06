Schmid: Märklin ist auf gutem Weg - Kindheitserinnerungen

Göppingen (dpa/lsw) - Wirtschaftsminister Nils Schmid (SPD) sieht den traditionsreichen Modellbahnhersteller Märklin auf einem guten Weg in die Zukunft. „Hervorragende Zahlen“ des Geschäftsjahres 2011 belegten, dass „Märklin auch künftig der führende Systemanbieter bleibt“, sagte der SPD-Politiker am Freitag bei einem Besuch der Produktion in Göppingen. Der Modellbahnhersteller, der 2009 Insolvenz angemeldet hatte, schaffte die Kurve aus einer Krise. In Göppingen und Ungarn werden im Jahr 500 000 Lokomotiven und zwei Millionen Wagen der Marken Märklin, Trix und LGB gefertigt. 1100 Mitarbeiter brachten es 2011 auf einen Umsatz von rund 108 Millionen Euro.

Für Schmid weckte der Besuch Kindheitserinnerungen. Öfters hätten Märklin-Loks für ihn unterm Weihnachtsbaum gelegen, berichtete er. „Insofern ist Märklin fest in unserer Familie verankert.“ Im Prüfraum steuerte der Minister auch selbst eine Lokomotive. „Das hat mir großen Spaß gemacht und mich an die Zeit erinnert, als ich selbst mit Märklin gespielt habe.“ Zu den Arbeitern in der Montage und bei der Prüfung der Loks sagte er: „Sie haben den schönsten Arbeitsplatz.“