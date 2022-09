Schmerzhaftes Foto mit einer Kuh

Ein Neunjähriger aus Deutschland ist bei einem Foto neben einer Kuh in Österreich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, wollte die 44-jährige Mutter aus dem Main-Tauber-Kreis am Sonntag ihre Kinder mit der Kuh auf einer Hochalm in Söll in Tirol außerhalb des Wanderwegs fotografieren. Der Neunjährige habe sich dafür in die unmittelbare Nähe des stehenden Tieres begegeben. Plötzlich habe die Kuh ihren Kopf bewegt, wodurch das Kind das Gleichgewicht verloren habe und zu Boden gestürzt sei. „Eine Attacke war das sicher nicht“, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Sturz brach sich das Kind den Arm. Es wurde in ein Krankenhaus geflogen.

Pressemitteilung

