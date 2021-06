Schmerzensschreie aus dem Wald? Polizei geht von Tieren aus

Mutmaßliche Tierschreie haben in Heubach (Ostalbkreis) eine Suchaktion der Polizei ausgelöst. Eine Frau verständigte am Montagabend die Polizei, da sie Laute aus einem Wald hörte, die sich für sie wie Schmerzensschreie anhörten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine Suche der Polizei in der Nacht blieb erfolglos.

Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber im Einsatz, eine Rettungshundestaffel unterstützte die Suche. Die Polizei geht nun von Tierschreien aus. Welche Tiere es gewesen sein könnten, war noch unklar. Die Beamten suchen nach weiteren Zeugen.

