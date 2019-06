Schlechtes Wetter: Erster Tennis-Tag in Stuttgart endet

Wegen Regens haben die Veranstalter beim Tennis-Turnier in Stuttgart den ersten Spieltag des Hauptfeldes vorzeitig beendet und auch das Spiel von Jan-Lennard Struff verschoben. Das teilten die Organisatoren der mit 754 540 Euro dotierten Rasenveranstaltung am frühen Montagabend mit. Der Warsteiner Struff wird damit erst am Dienstag gegen den an Position acht gesetzten Kanadier Denis Shapovalov antreten. Der Augsburger Philipp Kohlschreiber und der Hamburger Mischa Zverev waren bereits vor dem Regen in der ersten Runde ausgeschieden.

Turnierbaum MercedesCup

Ergebnisse MercedesCup

Homepage MercedesCup