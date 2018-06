Eine etwa 30 Zentimeter Schlange hat sich in einen Einkaufsmarkt in Schopfheim bei Lörrach verirrt. Das Tier wurde am Dienstag im Aufenthaltsraum für Mitarbeiter entdeckt. Angestellte des Supermarkts riefen die Polizei, wie diese am Mittwoch mitteilte. Die Beamten fingen das Tier ein und brachten es zu einem Tierarzt. Der stellte fest, dass es sich um eine heimische, junge Kreuzotter handelte. Die sei ungefährlich. Die Polizisten setzten die Schlange in einem Naturschutzgebiet aus. Dort könne sie artgerecht leben, hieß es. Wie das Tier in den Einkaufsmarkt kam, blieb unklar.

Pressemitteilung