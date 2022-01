Die Eröffnung eines Imbisses von Rapper Massiv hat am Samstag in Stuttgart für eine Menschenansammlung gesorgt. Nach Angaben der Polizei standen dafür teils bis zu 300 Fans geduldig Schlange. Besondere Vorkommnisse gab es demnach nicht. Der Sänger („Wenn der Mond in mein Ghetto kracht“) gehört mit seinen derben Texten und martialischen Auftritten zur deutschen Szene des sogenannten Gangsta-Raps.

© dpa-infocom, dpa:220115-99-720546/2