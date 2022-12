Schlägerei vor Bar in Freiburg: Acht Verletzte

Bei einer Schlägerei vor einer Bar in der Freiburger Innenstadt sind acht Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, setzte einer der Beteiligten bei der Auseinandersetzung in der Nacht zum Samstag Pfefferspray ein. Zwei Personen mussten daraufhin in ein Krankenhaus gebracht werden, die anderen konnten vor Ort behandelt werden. Da die mutmaßlichen Schläger mit Flaschen geworfen hatten, wurde zudem ein parkendes Taxi vor der Bar beschädigt. Die Ursache für die Schlägerei zwischen den zwei beteiligten Gruppen war zunächst nicht bekannt. Die Polizei war für mehr als zwei Stunden mit 19 Einsatzkräften vor Ort.

Polizeimeldung

© dpa-infocom, dpa:221224-99-09278/3