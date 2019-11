Von Schwäbische Zeitung

In der Halloween-Nacht versuchten offenbar zwei Männer, eine Frau zu vergewaltigen. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, wurde am Donnerstag, 31. Oktober, gegen 23.30 Uhr eine 26-jährige Frau in der Memminger Straße auf Höhe eines Motorradzubehörhandels von zwei männlichen Personen erst angesprochen, dann angegangen.

Sie drängten die Frau gegen eine Gebäudewand. Dabei griff einer der Männer an ihre Brüste. Der zweite zog ihr die Hose ein Stück herunter und versuchte, in deren Schritt zu greifen.