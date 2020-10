Schlachthof-Skandal: Hauk kündigt besseren Tierschutz an

Jetzt sind es offiziell zwei: Ole Münder hat am Sonntagabend seine Bewerbung für das Bürgermeisteramt in Langenargen abgegeben. Wie der Oberverwaltungsrat aus Würzburg mitteilt, will er sich mit seiner in mehr als zwei Jahrzehnten gesammelten Erfahrung als Verwaltungsbeamter in den Dienst der Gemeinde und ihrer Bürger stellen. „Die Langenargener wünschen sich einen Bürgermeister zum Anfassen. Einen, der Kommunikation der Konfrontation vorzieht, der ausgleichend wirkt, wenn es kritisch wird“, so der 48-Jährige.