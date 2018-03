Nach Berichten des Magazins „Stern TV“ über einen Schlachthof eines McDonald's-Zulieferers in Tauberbischofsheim haben die Behörden den Betrieb geschlossen. Das Veterinäramt habe in Abstimmung mit dem baden-württembergischen Landwirtschaftsministerium die „sofortige Schließung des Schlachthofes“ verfügt, erklärte das zuständige Landratsamt am Mittwochabend in einer Stellungnahme an „Stern TV“. Das gelte so lange, bis der Betreiber Maßnahmen zur Einhaltung des Tierschutzes vorgelegt habe.

Tierquälerei auf Video

In der Sendung vom Mittwochabend waren mit versteckter Kamera aufgenommene Bilder aus dem Schlachthof gezeigt worden, die der Verein Soko Tierschutz „Stern TV“ zugespielt hatte. Zu sehen ist etwa, wie Rinder bei unzureichender Betäubung zum Entbluten aufgehängt und Gewalt ausgesetzt werden. Der Schlachthof beliefert laut McDonald’s den Rindfleischlieferanten der Kette, OSI Food Solutions.

Die Fastfoodkette McDonald’s erklärte, die Bilder enthielten auch aus ihrer Sicht „gravierende Verfehlungen“, das sei „nicht akzeptabel“. In Reaktion auf den Bericht sei der Bezug von Fleisch von dem Schlachthof bis auf Weiteres eingestellt worden, hieß es am Mittwochabend. Bei der Staatsanwaltschaft sei Strafanzeige gestellt worden.

Mehr Personal gefordert

Für Reinhold Gall, den agrarpolitischen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, zeige der Fall, dass dringend zusätzliche Veterinärstellen geschaffen werden müssten. „Es ist ein unhaltbarer Zustand, dass die staatliche Kontrolle beim Tierschutz auf Schlachthöfen nicht funktioniert, da es schichtweg zu wenig Personal für diese wichtige Aufgabe gibt“, so Gall in einer Mitteilung vom Donnerstag.