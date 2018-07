Bei einer Disco-Schlägerei in Steinen (Kreis Lörrach) haben sich am Wochenende zwei junge Männer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren in der Nacht zum Sonntag zwei Gruppen aufeinander losgegangen - warum, war zunächst unklar. Weitere Discobesucher mischten sich demnach ein, einige der Beteiligten schlugen auch mit Flaschen zu. Die Sicherheitsleute des Clubs gingen dazwischen, wurden aber selbst angegriffen. Als die Polizei gerufen wurde, versuchten einige der Schläger mit einem Auto zu flüchten - wurden aber erwischt. Der betrunkene Fahrer wurde festgenommen und musste seinen Führerschein abgeben. Gegen sieben Beteiligte ermittelt die Polizei wegen schwerer Körperverletzung. Genaue Angaben zum Alter konnte sie zunächst nicht machen.

Meldung der Polizei